Нурбек Карабала о новшестве лиги: «Каждый фанат может проголосовать за бонус бойца»

На сайте NAIZA.TV появились фан-рейтинги, в которых зарегистрированные пользователи могут проголосовать за своих любимых бойцов. Голосование продлится до 10 ноября, боец набравший наибольшее количество голосов получит бонус от лиги.

«Каждый фанат может проголосовать за того или иного бойца. Мы хотим сделать этот рейтинг регулярным, возможно, ежемесячным. Победившим бойцам будут выплачиваться бонусы.

Мы хотим сделать всех бойцов сопричастными к этому, чтобы они во-первых продвигали эту идею, во-вторых активно работали со своей фанатской базой и в-третьих зарабатывали.

Я больше чем уверен, что подписка заработает. По подписке зрителям будет доступен качественный и эксклюзивный контент. Все увидели наши возможности в продакшене. В некоторых аспектах, в наших фильмах мы снимаем даже лучше, чем UFC. Это будет СНГ-шный NETFLIX, где будет спортивный контент, любительские поединки и многое другое. Это все будет доступно на 3-х языках: казахском, русском и английском. В дальнейшем планируем добавить китайский язык», – прокомментировал новшества президент NAIZA Нурбек Карабала.

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