Канат Ислам обратился к Токаеву: «Выражаем надежду, что Вы сможете взять на контроль»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Айдос Ербосынулы Жанибек Алимханулы Канат Ислам Спорт Казахстана

Казахстанский профессиональный боксер Канат Ислам обратился с просьбой к президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву. У боксера проблемы с проведением вечера профессионального бокса.

«Мы компания Qazaq promotion с 2016 года проводим вечера профессионального бокса, сейчас свое искусство демонстрируют Жанибек Алимханулы, Али Ахметов, Айдос Ербосынулы, которые впервые дебютировали на одном из таких вечеров. После 2019-2020 годов по различным причинам мы не можем проводить вечера профессионального бокса. Выражаем надежду, что вы сможете лично поддержать и взять под контроль возможность проведения таких вечеров бокса», – заявил боксер Канат Ислам на странице в социальной сети.

Он отмечает, что боксеры 2-3 месяца назад уже писали письмо с просьбой помочь провести вечер профессионального бокса, но ответа не получили.

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