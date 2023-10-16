Канат Ислам обратился к Токаеву: «Выражаем надежду, что Вы сможете взять на контроль»
Казахстанский профессиональный боксер Канат Ислам обратился с просьбой к президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву. У боксера проблемы с проведением вечера профессионального бокса.
«Мы компания Qazaq promotion с 2016 года проводим вечера профессионального бокса, сейчас свое искусство демонстрируют Жанибек Алимханулы, Али Ахметов, Айдос Ербосынулы, которые впервые дебютировали на одном из таких вечеров. После 2019-2020 годов по различным причинам мы не можем проводить вечера профессионального бокса. Выражаем надежду, что вы сможете лично поддержать и взять под контроль возможность проведения таких вечеров бокса», – заявил боксер Канат Ислам на странице в социальной сети.
Он отмечает, что боксеры 2-3 месяца назад уже писали письмо с просьбой помочь провести вечер профессионального бокса, но ответа не получили.
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