Ирина Алексеева назвала причины поражения в UFC: «Бывает, что тело перестает слушаться»

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева объяснила причину проигрыша британке Мелиссе Диксон на турнире UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе:

«Да, согласна с решением судей. Я больше половины боя была в контроле — это решило. Хотя я и нанесла больше ущерба в стойке, но не нужно было отдавать контроль — это всегда было моей слабой стороной. Работала над ней, но нужно еще больше работать.

В самом поединке не было мандража, волнения — шла побеждать, была хорошо настроена. Хотелось бой закатить зрелищный — но бывает так, что тело резко перестает слушаться. То, что не смогла освободиться от контроля и занять выгодную позицию — это меня расстраивает, но я настроена это исправлять. И уже очень хочется вернуться в октагон — увидеть себя новую».

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