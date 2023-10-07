Сабит Жусупов о подготовке к защите титула AMC Fight Night: «Настрой только на победу»

Чемпион лиги AMC Fight Night Сабит Жусупов рассказал о подготовке к защите своего титула:

«Улетаем на Всемирные игры по панкратиону в ОАЭ, которые пройдут в октябре. А так тренируюсь, форма неплохая. Небольшой промежуток будет между играми и титульником, но настрой только на победу, надо защитить титул»

Жусупов проведет защиту титула против Магеррама Гасанзаде 10 ноября на турнире в Москве.

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