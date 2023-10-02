Анонсирован следующий бой Ерасыла Шукатаева

Ерасыл Шукатаев (11-4) возвращается на OCTAGON 51.

Его соперником станет опасный атлет из Армении – Варшам Геворгян (14-7).

Сейчас Ерасыл идет на серии из двух побед в казахстанских лигах Alash Pride и OCTAGON.

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