Анонсирован следующий бой Ерасыла Шукатаева
Ерасыл Шукатаев (11-4) возвращается на OCTAGON 51.
Его соперником станет опасный атлет из Армении – Варшам Геворгян (14-7).
Сейчас Ерасыл идет на серии из двух побед в казахстанских лигах Alash Pride и OCTAGON.
«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова
«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA
Комментарии