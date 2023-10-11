Магомед Адиев о принятии гражданства Казахстана: «По большому счету, сейчас только от меня нужно решение»

Теги сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев рассказал, что ему предложили получить гражданство Казахстана после успехов в сборной.

– Из-за успеха сборной Казахстана все в полной эйфории, и даже хотели дать Вам хотели дать гражданство Казахстана...

– Разговоры сейчас идут. Сейчас президент страны посетил игру, зашел в раздевалку, подал руку, пожелал удачи. После этого разговоры обострились. По большому счету, сейчас только от меня нужно решение, – рассказал Адиев.

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