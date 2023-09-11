Защитник сборной Казахстана Марат Быстров: «У нас офигенный коллектив. Адиев – классный тренер и психолог»

Защитник сборной Казахстана Марат Быстров после победы над Северной Ирландией (1:0) рассказал, в чем заключается главная особенность тренера национальной команды Магомеда Адиева.

— У нас офигенный коллектив. Магомед Мусаевич — классный тренер и психолог. Знали бы вы, что он нам говорит. Сегодня он сказал фразу, что мужчины всегда возвращают долги, поэтому мы должны отдать этот долг нашим болельщикам, и это будет победа. Мы победу добыли сегодня, вернули долг.

— В чем фишка Магомеда Мусаевича?

— Еще раз повторюсь, на таком уровне все, что говорит тренер, это очень важно. Как он говорит в раздевалке, как он настраивает и готовит. Нужно найти такие слова, которые заведут тебя. Он именно каждый цикл и каждый месяц находит эти слова. Это не объяснить, нужно быть в раздевалке и слышать. Все верят друг в друга, в команду и в победу.

— Нет ли у вас в сборной каких‑либо травм перед возвращением в клубы?

— Все хорошо. Самое главное, что настроение в голове хорошее. Физически подлечимся, будем работать и играть, — сказал Быстров.

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