Магомед Адиев отказался от должности главного тренера «Ахмата»: «Я бы полностью закрыл себе двери в Казахстан»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что отказался от приглашения возглавить грозненский «Ахмат».

- Вас очень хотел увидеть «Ахмат» главным тренером после ухода Сергея Ташуева. Понятно, что у вас есть невыполненные задачи в отборе к Евро, но вам делали предложение...

– Наверное, кое-какие вещи я могу рассказать. У нас был разговор с президентом клуба Даудовым после домашнего поражения от «Балтики». Мы созвонились, он мне так и сказал: «Это никто не знает, только я и ты. Как ты на это смотришь? Я пришел ко мнению, что мы будем расставаться с тренером».

У нас был долгий разговор, я ему объяснял свою ситуацию. Говорю: «Я не могу просто встать и уйти. Это не по-футбольному, что обо мне люди скажут? Второй момент – я полностью закрою себе в Казахстан двери, меня люди оплюют. Вам как-то нужно договариваться с Федерацией, если договоритесь – возьму на себя часть работы».

Речь шла уже о совмещении. Договорились обсудить после игры с «Нижним Новгородом». Они проигрывают, мы опять начинаем разговаривать. Я ему сказал: «Магомед, я долго думал, мы в даты не попадаем, у меня там начнется сбор, а тут будет игра в «Ахмате». Я не знаю, как это физически совместить. Что-то если неудачно получится, скажут – уехал туда, у тебя тут помощники проводят. Игру в «Ахмате» я тоже бросить не могу – я бы разорвался. Я ему благодарен, что он меня понял», – рассказал Адиев.