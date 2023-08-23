Магомед Адиев об организации игры между Россией и Казахстаном: «Если будет договоренность между федерациями, то почему нет?»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев не исключает вероятности проведения товарищеского матча с Россией.

- Ваш календарь на этот год полностью забит, и в 2023-м товарищеский матч Казахстана с Россией невозможен. А весной следующего вероятность такой игры существует? И нужна ли она вам?

– Теоретически вероятность такого матча есть, и мы уже обговаривали это с федерацией. В марте у нас две игры в Лиге наций, и мне бы хотелось, чтобы до них где-нибудь в феврале состоялся сбор, хотя это будет тяжело.

Но ради достижения цели попросим клубы отпустить сборников в Турцию. И было бы неплохо провести там одну товарищескую игру. Если будет договоренность между федерациями, то почему нет? – отметил российский специалист.