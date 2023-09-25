Нурбек Карабала о бое Рахмонова и Томпсона: «Если бой будет в стойке, получится красивая битва»

Президент лиги NAIZA поделился своими ожиданиями от боя Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:

«Бои Шавката с высокими парнями, обычно проходят красиво. Рост обоих примерно 190 см. Если бой будет в стойке, то получится красивая битва. Я не сомневаюсь, что они закатят хороший бой».

Поединок Томпсона и Рахмонова состоится 17 декабря.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою