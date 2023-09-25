Нурбек Карабала о бое Рахмонова и Томпсона: «Если бой будет в стойке, получится красивая битва»
Президент лиги NAIZA поделился своими ожиданиями от боя Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:
«Бои Шавката с высокими парнями, обычно проходят красиво. Рост обоих примерно 190 см. Если бой будет в стойке, то получится красивая битва. Я не сомневаюсь, что они закатят хороший бой».
Поединок Томпсона и Рахмонова состоится 17 декабря.
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