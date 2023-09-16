Резников: «Я хочу бой с Абдул-Азизом Абдулвахабовым»

Боец ACA Артем Резников рассказал, с кем хочет провести следующий бой после поединка с Баговым.

«Я попросил, чтобы нашу пару поставили к паре Абдул-Азиза Абдулвахабова. Во-первых, у Абдулвахабова пояс ACA, и победитель нашей пары с Али выходит на чемпиона и дерется за пояс. Это большая мотивация. Во-вторых, Абдул-Азиз – звезда, легенда. Я хочу драться с лучшими», – сказал Резников.

Бой Багов – Резников состоится в декабре.

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