Фонд Кунаева о ЗИЛе генсека: «Кенес Ракишев никогда не владел авто, а лишь реставрировал его»

5 октября стало известно, что автомобиль ЗИЛ-114 Динмухамеда Кунаева оказался в частной коллекции бизнесмена и президента Федерации бокса Казахстана Кенеса Ракишева.

Пост с аналогичной информацией был опубликован на странице Фонда в Instagram. Позже его удалили. Вместо него опубликовали новый – с опровержением своих слов. Теперь Фонд заявляет, что автомобиль «никогда не передавался другим лицам» и благодарит Ракишева за реставрацию раритета.

«Уважаемые друзья и коллеги, с большой гордостью хотим продемонстрировать легендарный автомобиль Динмухамеда Ахмедовича Кунаева ЗИЛ 114, о котором вчера было много неверной информации в СМИ. Хотим подчеркнуть, что автомобиль находится и всегда находился в собственности Международного фонда имени Д.А.Кунаева и никогда не передавался другим лицам.

Кенес Ракишев никогда не являлся собственником данного автомобиля, а напротив оказал финансовую поддержку для осуществления его реставрации», – говорится в посте.

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