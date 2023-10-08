Дамир Исмагулов: «Терпение – вот ключ к победе. Время возвращаться в работу»

Боец MMA Дамир Исмагулов в социальных сетях философски заявил о своем возвращении в октагон.

«Столкнувшись с трудностями, нельзя сдаваться, бежать. Вы должны оценивать ситуацию, искать решения и верить в то, что все делается к лучшему. Терпение – вот ключ к победе. Время возвращаться в работу», – написал Исмагулов.

Исмагулов последний поединок провел против Гранта Доусона в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей.

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