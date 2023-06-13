Жумабеков про реванш с Кимом: «Ему повезло с ухом, по любому свое возьму»

Жуман Жумабеков про реванш с южнокорейцом Кимом Кью Сунгом:

«У меня есть незаконченное дело с корейцем, ему повезло тогда с ухом. Я знаю свои силы, я могу его выиграть. Сейчас он дерется с Дастаном Амангельды, думаю Дастан его пройдет, потом буду с ним реваншировать. По любому свое возьму»

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