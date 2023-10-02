Казахстанец Рузматов проведет бой с «Пумой» за претендентский статус

Лига NAIZA анонсировала один из боев карда турнира NAIZA 54, который состоится 28 октября в солнечном Ташкенте.

В главном бою вечера претендентский бой в полусредней весовой категории. Дуглас “Пума” де Оливейра против Самандара “Столичного гангстера” Рузматова. Победитель пары получит шанс подраться с чемпионом лиги Рамазаном “Горцем” Гасановым.

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою