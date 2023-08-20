Даурен Ермеков о Дамире Исмагулове: «У него есть время вернуться»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков про Дамира Исмагулова:

«Сейчас такое время, проиграл – никому не нужен. Но это временно, у Дамира есть время вернуться в UFC, подписать новый контракт»

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в августе-2023: Асу уже дебютировал, впереди полуфинал UFL для Веретенникова, титульные бои в казахстанских лигах

Русский мусульманин из UFC был футболистом в Казахстане – ушел в 19 лет из-за договорняков и стал звездой ММА

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