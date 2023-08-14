Дамир Исмагулов: «Кто не сражается – тот уже проиграл»

Боец MMA Дамир Исмагулов в социальных сетях опубликовал философское заявление.

«Кто сражается – может и проиграть. Кто не сражается – тот уже проиграл», – написал в инстаграме Исмагулов.

Исмагулов последний поединок провел против Гранта Доусона в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей.

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