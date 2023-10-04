Экс-тренер Данияра Елеусинова: «В Америке не многие люди знают, кто он такой»

Американский тренер Дерик Сантос-Росарио высказался о возможном дальнейшем развитии карьеры казахстанского боксера Данияра Елеусинова.

«По правде говоря, здесь, в Америке, не многие люди знают, кто такой Данияр Елеусинов, поэтому на самом деле его ценность тут сейчас не особо высока. Но можно изменить это, приняв хорошие бои. Все зависит от того, будет ли его команда реалистична относительно того, кем является Данияр на данный момент.

Но если представители боксера начнут преувеличивать его ценность из-за того, кем он мог бы стать позже, то не уверен, что какой-нибудь крупный американский промоутер воспользуется этим шансом», — заявил специалист.

Предыдущий бой на профессиональном уровне Елеусинов (11-0, 6 КО) провел в декабре 2021 года. Тогда он выиграл единогласным решением судей у аргентинского боксера Хуана Эрнана Леаля.

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