Чем завершатся лигочемпионские баталии в Неаполе и Милане?

Olimpbet предлагает аналитику к матчам «Наполи» –«Реал» и «Интер» – «Бенфика» второго турагруппового этапа Лиги чемпионов.

Группа С. «Наполи» (Неаполь, Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания). 4 октября, 01:00 (время Астаны)

К очной встрече победитель Серии А и вице-чемпион Ла Лиги подходят в прекрасном расположении духа. На минувших выходных обе команды добились разгромных выездных побед в первенствах Италии и Испании соответственно. «Наполи» уничтожил «Лечче» 4:0, а «Реал» поставил на место выскочек из «Жироны» 3:0,сместив каталонцев с верхней строчки таблицы Примеры.

Успешно неаполитанцы с мадридцами стартовали и в Лиге чемпионов. В первом туре группы С «адзурри» в гостях обыграли португальскую «Брагу» 2:1, а «сливочные» на своем поле в компенсированное время дожали неуступчивый «Унион» из Берлина – 1:0.

Что касается статистики личного противостояния «Наполи» и «Реала», то она очень благоволит «королевскому клубу». Соперники встречались друг с другом четырежды, «галактикос» не проиграли ни разу – три победы и одна ничья.

Но сейчас эксперты Olimpbet видят шансы соперников на победу практически равными: П1 – 2.64, Х – 3.69, П2 – 2.59. Кроме того, самый надежный букмекер Казахстана верит, что в матче на стадионе имени Диего Марадоны удастся отличиться и тем, и другим: Обе забьют: да –1.6.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK». Помните об ответственной игре.

Группа D. «Интер» (Милан, Италия) – «Бенфика» (Лиссабон, Португалия). 4 октября, 01:00

Клубы из Милана и Лиссабона совсем недавно выясняли отношения между собой – на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Это была славная охота, завершившаяся победой «нерадзурри» с общим счетом 5:3.

Жребий снова свел «Интер» и «Бенфику» в главном еврокубке, только теперь на групповом турнире, который итальянцы с португальцами начали по-разному. «Бенфика» на своем поле по всем статьям уступила «Ред Буллу» из Зальцбурга 0:2, а «Интер» вырвал ничью в гостях у «Реала Сосьедад», уйдя от поражения усилиями Лаутаро Мартинеса за считанные минуты до финального свистка – 1:1.

Аналитики считают хозяев предстоящего сражения безоговорочными фаворитами, ведь «Интер» еще ни разу не проигрывал «Бенфике» в истории их пятиматчевогопротивостояния: П1 – 1.8, Х – 3.92, П2 – 4.47. При этомнаиболее вероятный счет, по мнению самого щедрого букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 7.12.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в «Гонке за мечтой». Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.