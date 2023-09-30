Артем Резников про бой Абдулвахабов – Коков: «Азиз включится в чемпионских раундах»

Казахстанец Артем Резников дал прогноз на бой в гран-при АСА Абдулвахабов – Коков:

«60 на 40 в пользу Азиза. Коков хорош в начале, но в 5 раундовом бою фаворит будет Азиз, так как у него хорошее кардио и в чемпионских раундах он включается»

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою