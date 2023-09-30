Артем Резников про бой Абдулвахабов – Коков: «Азиз включится в чемпионских раундах»
Казахстанец Артем Резников дал прогноз на бой в гран-при АСА Абдулвахабов – Коков:
«60 на 40 в пользу Азиза. Коков хорош в начале, но в 5 раундовом бою фаворит будет Азиз, так как у него хорошее кардио и в чемпионских раундах он включается»
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