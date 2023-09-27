Вице-чемпионка мира по ММА Турсын выиграла бронзу Азиады

Казахстанка Аян Турсын выиграла бронзовую медаль Азиатских игр по ушу-саньда.

Турсын – вице-чемпионка мира по ММА (IMMAF), панкратиону и рукопашному бою.

Также за плечами Аян профи карьера в ММА.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою