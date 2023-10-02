Бекзат Алмахан о варианте в США: «Пока тихо»

Казахстанский боец ММА и возможный претендент на подписание контракта с UFC Бекзат Алмахан рассказал о продолжении своей карьеры:

«Когда состоится мой следующий поединок? Официальной информации пока ещё нет. Что насчёт варианта продолжения карьеры в США? Пока тихо»

В последнем своём поединке 22 июля Алмахан (15-1) на турнире OCTAGON 47 в Алматы в главном бою вечера в начале второго раунда нокаутировал бразильца Матеуса Глорию (12-4-1).

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою