Георгий Кичигин: «Начали вести переговоры с PFL»

Чемпион казахстанской лиги OCTAGON Георгий Кичигин рассказал, что ведет переговоры с американским промоушном PFL.

«По PFL начали вести переговоры. Пока ничего точно не могу сказать. Насчет американской рабочей визы — сейчас над всеми этими делами работаем. Какое место PFL занимает в мире среди лиг ММА по уровню, на мой взгляд? Думаю, так: первая позиция — UFC, второй Bellator, третье место — АСА, четвертое — One FC. И пятое — PFL», — заявил Кичигин.

23 сентября бывший чемпион Fight Nights Global Кичигин (29-10) выиграл удушением у россиянина Ричарда Тотрова (12-7) на OCTAGON 50 в Алматы, завоевав чемпионский пояс организации.

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