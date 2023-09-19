Нурлан Сабуров о встрече с Чимаевым: «Мы круто провели время, пообщались»

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о встрече с бойцом MMA Хамзатом Чимаевым.

«Я начал плотнее заниматься спортом, и у меня появилась идея. Хочу снять шоу, назову его «Тренировка», или Training Session. Первый выпуск будет с Хамзатом, снимали в Дубае.

Там, помимо тренировки, есть достаточно интересные процессы, как минимум для меня. В первую очередь я это делаю для себя. Мы круто провели время, пообщались. Он рассказывал про семью, хотя мало об этом рассказывает.

Про Шавката Рахмонова он вообще ничего не говорил. Мне хотелось записать какие-то детали, возможно, незначительные», – поделился известный комик в эфире подкаста «Замандас».

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