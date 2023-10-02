Али Кабдулла о следующем бое: «Пока нет конкретики, все зависит от предложений»

Казахстанский боец Али Кабдулла после двух побед в лиге ONE рассказал о возвращении в октагон:

«Пока нет конкретики. После Тайланда взял немного передышку, сейчас войду в форму и буду искать бои. Может быть ONE, либо в какой-либо другой организации. Я хочу драться в крупных организациях, но все зависит от предложений»

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