Артем Тарасов вызвал Муратбека Касымбая на бой

На турнире лиги RFC Артем Тарасов вызвал казахстанского бойца Муратбека Касымбая на бой.

«Я сейчас в хорошей форме и готов нормально тренироваться, чтобы провести такой бой. Мы ММАшники, потому предлагаю поединок по ММА. У тебя был простой, а я в это время дрался, думаю, что ты наблюдал за мной, как и я за тобой. Считаю, что это будет круто», – заявил Тарасов.

Муратбек дал свое согласие, а руководитель лиги заявил, что они обсудят условия с обеими сторонами и придут к заключению, которое удовлетворит всех.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою