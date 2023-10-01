Наталья Богданова завоевала медаль Азиады

В 1/4 финала Азиады в весовой категории до 66 килограммов казахстанка Наталья Богданова встретилась с монголкой Цэцэгдари Мягмарсурэн.

Поединок завершился победой казахстанки единогласным решением судей.

Таким образом, Наталья Богданова вышла в полуфинал континентального первенства и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.

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