Аманкул не сумел победить американца в карде у Канело

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул (4-0, 4 КО) выступил на вечере бокса Сауль «Канело» Альварес — Джермелл Чарло в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Аманкул провел бой с американцем Джошоном Джеймсом (7-0-1, 4 КО). Этот поединок завершился вничью. Один из судей отдал победу Аманкулу 39-37, но его коллеги решили иначе — дважды 38-38.

Таким образом, Абильхан Аманкул впервые не смог победить в профи.

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