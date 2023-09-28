Жалгас Жумагулов сделал прогноз на бой Шертаев – Амангельды: «Вижу фаворитом Дастана»
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов сделал прогноз на бой между Дастаном Амангельды и Еламаном Шертаевым:
«Хороший бой, но я вижу фаворитом Дастана. У него очень сильная борьба, у Шертаева хромает этот аспект»
Бой пройдет в рамках турнира лиги NAIZA в Бишкеке.
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