Жалгас Жумагулов сделал прогноз на бой Шертаев – Амангельды: «Вижу фаворитом Дастана»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов сделал прогноз на бой между Дастаном Амангельды и Еламаном Шертаевым:

«Хороший бой, но я вижу фаворитом Дастана. У него очень сильная борьба, у Шертаева хромает этот аспект»

Бой пройдет в рамках турнира лиги NAIZA в Бишкеке.

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