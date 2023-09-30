Асланбек Шымбергенов нокаутировал чемпиона мира из Узбекистана

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов на Азиатских играх-2023 в Китае одолел за явным преимуществом представителя Узбекистана Асадхуджу Муйдинхуджаева.

Поединок в весовой категории до 71 кг закончился остановкой боя после трех нокдаунов подряд в третьем раунде.

После победы Шымбергенов гарантировал себе бронзовую медаль Азиатских игр.

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