Асланбек Шымбергенов нокаутировал чемпиона мира из Узбекистана
Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов на Азиатских играх-2023 в Китае одолел за явным преимуществом представителя Узбекистана Асадхуджу Муйдинхуджаева.
Поединок в весовой категории до 71 кг закончился остановкой боя после трех нокдаунов подряд в третьем раунде.
После победы Шымбергенов гарантировал себе бронзовую медаль Азиатских игр.
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