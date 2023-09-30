Казахстанские боксеры прошли взвешивание и дуэли взглядов перед боями в андеркарде Канело — Чарло

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Казахстанские боксеры Абилхан Аманкул (4-0, 4 КО) и Бек Нурмаганбет (10-0, 8 КО) успешно прошли процедуру взвешивания и Face to Face перед своими поединками.

Боксеры 30 сентября выступят в карде главного боя этого вечера, в котором Сауль Канело Альварес проведет поединок против американца Джермелла Чарло.

Соперником Аманкула станет непобежденный американец Джошон Джеймс (7-0-1, 4 КО). Поединок второго среднего веса рассчитан на шесть раундов. Нурмаганбет подерется с нигерийцем Абимболой Осундаиро (5-0, 3 КО).

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