Камшыбек Кункабаев принес Казахстану медаль Азиады по боксу

Представитель сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев стартовал на летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай).

В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов соперником Кункабаева стал выступающий за Бахрейн Данис Латыпов. По итогам противостояния уверенную победу со счетом 5:0 одержал казахстанский спортсмен.

Таким образом, Камшыбек продолжит борьбу за медали в полуфинале и как минимум получит «бронзу».

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