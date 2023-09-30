Камшыбек Кункабаев принес Казахстану медаль Азиады по боксу

Теги Азиатские игры бокс Sports.ru - Казахстан Камшыбек Кункабаев Спорт Казахстана

Представитель сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев стартовал на летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай).

В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов соперником Кункабаева стал выступающий за Бахрейн Данис Латыпов. По итогам противостояния уверенную победу со счетом 5:0 одержал казахстанский спортсмен.

Таким образом, Камшыбек продолжит борьбу за медали в полуфинале и как минимум получит «бронзу».

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