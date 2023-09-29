Казахстан завоевал первую медаль в боксе на Азиаде

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай выступил в 1/4 финала на летних Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай).

Соперником Тогамбая в весовой категории до 92 килограммов был иранец Туфан Шарифи. Бой завершился в первом раунде победой Тогамбая нокаутом.

Таким образом, Тогамбай как минимум гарантировал себе бронзовую медаль Азиады.

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