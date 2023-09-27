Зейнуллов одержал вторую победу на Азиаде
Казахстанец Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) отправил Баходура Усмонова из Таджикистана в нокдаун и выиграл по итогам трех раундов раздельным решением.
Победа стала для Ертугана второй на Азиаде.
В 1/8 финала соперником Зейнуллинова станет Баатарсухийн Чинзоринг (Монголия).
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