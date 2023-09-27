Зейнуллов одержал вторую победу на Азиаде

Казахстанец Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) отправил Баходура Усмонова из Таджикистана в нокдаун и выиграл по итогам трех раундов раздельным решением.

Победа стала для Ертугана второй на Азиаде.

В 1/8 финала соперником Зейнуллинова станет Баатарсухийн Чинзоринг (Монголия).

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою