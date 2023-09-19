Стал известен соперник казахстанца Нурмаганбета в карде Канело – Чарло

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (10-0, 8 КО) узнал соперника по следующему бою.

Нурмаганбет выступит в андеркарде боя между абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59-2-2, 39 КО), и «абсолютом» из первого среднего дивизиона Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО) из США.

Нурмаганбет проведет свой поединок против нигерийца Абимболы Осундайро (5-0-0, 3 КО). Вечер бокса от Showtime пройдет 30 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок между Нурмаганбетом и Осундайро будет рассчитан на восемь раундов.

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