Артем Резников о гонораре за победу на ЧМ Айтмухана: «20% заберите у футболистов и дайте пацану!»

Известный казахстанский боец ММА Артем Резников, выступающий в легком дивизионе ACA, отреагировал на новость о том, что первый в истории Казахстана чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан получит от государства всего 15 тысяч долларов:

«У футболистов 20 процентов зарплаты годовой возьмите и дайте пацану, который сотворил историю! У нас в Казахстане, на сколько я знаю, всегда уважают батыров. А в итоге только говорят – красавчик, и все. Простой народ, да, поддерживает от души, а государство когда начнет?», – написал Резников в социальных сетях.

Резников последний поединок провел против Эдуарда Вартаняна в июне этого года на турнире ACA 159. В этом противостоянии Артем потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 24 победы и семь поражений.

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