Стивен Томпсон о причинах принятия боя с Рахмоновым: «Никто не хочет драться с этим парнем, поэтому я здесь»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Американский боец Стивен Томпсон (17-6-1) объяснил, почему решил принять бой с непобежденным казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым (17-0):

«Люди смотрят на этого парня: непобежденный, со стопроцентной результативностью. Никто не хочет драться с этим парнем, поэтому я здесь. Буду ли я драться с кем-то, кто стоит выше меня, возможно, с одним из самых крутых парней в дивизионе, с которым никто не хочет драться? Я буду драться с Шавкатом. Давайте сделаем это!»

Ожидается, что бой Рахмонов — Томпсон пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в рамках турнира UFC 296.

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