Лига OCTAGON объявила о турнире с двумя титульными боями

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Лига смешанных единоборств объявила о проведение следующего ивента – OCTAGON 51 в Алматы.

Турнир пройдет 21 октября и уместит в себе сразу два чемпионских боя.

Свою первую защиту титула в полулегком весе проведет узбекский боец Мухаммаджон Курбанов (10-4), где его соперником будет претендент на чемпионский пояс из Таджикистана Фарход Давлятов (7-2).

В ко-мейн ивенте первая в истории чемпионка Центрально-Азиатского ММА среди женщин казахстанка Анастасия Дюжикова (8-2) проведет защиту титула в наилегчайшем весе в поединке с представительницей России Александрой Савичевой (4-1).

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