Дамир Толенов о первом поражении в карьере: «Это будет для меня уроком»

Казахстанский боец Дамир Толенов (10-1) по прозвищу «Казахский Сехудо» выступил с заявлением в социальной сети после первого поражения в профессиональной карьере:

«Всем Ассалам алейкум. Как все видели, бой состоялся не в мою пользу. Это будет для меня уроком. Я принимаю поражение как мужчина — никаких отговорок. Это был не мой день. Я жду реванша от лаудечи Брито. Если он уверен в своих силах, то пусть соглашается на реванш. Также хотел поблагодарить всех, кто поддерживает в такой момент. Я вас всех ещё обрадую. Поражение — это тоже часть нашей работы. Спасибо моей команде, моим тренерам, мы будем двигаться дальше к новым победам. Это нас только сделает сильнее. Всем спасибо», — написал Толенов на своей странице в Instagram.

Напомним, на турнире Octagon 50 в Алматы Толенов сенсационно проиграл удушающим приемом в первом раунде бразильскому файтеру Клаудечи Брито (9-2).

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою