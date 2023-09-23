Георгий Кичигин – новый чемпион лиги OCTAGON
Казахстанский боец Георгий Кичигин завоевал пояс лиги OCTAGON, задушив россиянина Ричарда Тотрова.
Для Кичигина эта победа стала четвертой подряд.
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