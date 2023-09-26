Тренер Рахмонова про тренировки Шавката: «Он – страшный человек»

Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев про тренировки бойца:

«Шавкат – очень страшный человек, он не любит проигрывать даже на тренировках. Он не знает слова сдаться. Если кто-нибудь выиграет его по борьбе, он не выйдет из зала, пока Шавкат не отыграет поражение. Если он заточился на кросс, он 100% его выиграет»

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою