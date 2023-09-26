Официально: Рахмонов и Томпсон подерутся на турнире UFC 296

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов UFC 296 Спорт Казахстана

UFC официально анонсировал бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона.

Поединок в полусреднем весе пополнил главный кард турнира UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада).

Шавкат Рахмонов (6-й номер полусреднего веса) выиграл все 17 боев в профессиональной карьере, каждый раз делая это досрочно. 40-летний Стивен Томпсон (7-й номер дивизиона) в последний раз дрался в декабре 2022 года, победив Кевина Холланда.

Томпсон обратился к Рахмонову: «Давай завершим этот год мощно!»

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7 комментариев

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DrDro
Надеюсь Шовкат не будет повторять унылые залёживания в стиле Белала и Бёрнса, а на пару с Вандербоем устроят шоу.
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Артем
Либо печальный выход на пенсию для вандербоя, либо победа и близко к бою за чемпионство. но первое более вероятно)
+1
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+1
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Vasiliy S
Томпсону надо было всеми правдами и неправдами выбивать у менеджера титульник
Настолько удобного соперника для него уже не будет
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Dart_Yoda
Ответ rude.
Легчайшие деньги для Шавката
Лол
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rude.
Ответ DrDro
Надеюсь Шовкат не будет повторять унылые залёживания в стиле Белала и Бёрнса, а на пару с Вандербоем устроят шоу.
С односторонним ударником шоу? Да тут как раз залеживать сам бог велел. А рубиться только для того чтоб понравиться публике...как говорил классик "ваши ожидания - ваши проблемы" (с)
+1
-1
0
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DrDro
Ответ rude.
С односторонним ударником шоу? Да тут как раз залеживать сам бог велел. А рубиться только для того чтоб понравиться публике...как говорил классик "ваши ожидания - ваши проблемы" (с)
А я всё же жду чуда)
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