Официально: Рахмонов и Томпсон подерутся на турнире UFC 296

UFC официально анонсировал бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона.

Поединок в полусреднем весе пополнил главный кард турнира 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада).

Шавкат Рахмонов (6-й номер полусреднего веса) выиграл все 17 боев в профессиональной карьере, каждый раз делая это досрочно. 40-летний Стивен Томпсон (7-й номер дивизиона) в последний раз дрался в декабре 2022 года, победив Кевина Холланда.

Томпсон обратился к Рахмонову: «Давай завершим этот год мощно!»