Агапова слетела с боя из-за проблем с визой

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Мария Агапова Спорт Казахстана

Девушка-боец UFC из Казахстана Мария Агапова вновь была вынуждена отложить свое возвращение в октагон.

По информации зарубежных источников, накануне Агапова получила долгожданную дату боя — она должна была выйти на замену швейцарки Стефани Эггер 7 октября в поединке против американской файтерши Монтаны де ла Росы на турнире UFC Vegas 80. Однако уже спустя пару часов Мария объявила, что данный бой не состоится из-за имеющихся у нее проблем с визой.

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