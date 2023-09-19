Чемпион Европы по вольной борьбе бросил вызов Резникову. Артем ответил

Теги MMA Али Багаутинов ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Чемпион Европы 2013 года по вольной борьбе Шамиль Амиров обратился к руководителю лиги «Вольник» Али Багаутдинову с просьбой организовать борцовский поединок с казахстанцем Артемом Резниковым.

«Хорошая бы схватка получилась», – отреагировал на вызов казахстанец.

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