Чемпион Европы по вольной борьбе бросил вызов Резникову. Артем ответил

Чемпион Европы 2013 года по вольной борьбе Шамиль Амиров обратился к руководителю лиги «Вольник» Али Багаутдинову с просьбой организовать борцовский поединок с казахстанцем Артемом Резниковым.

«Хорошая бы схватка получилась», – отреагировал на вызов казахстанец.

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