Артем Резников о своей фобии: «Очень сильно боюсь высоты»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец ACA Артем Резников рассказал о самом самом главном страхе.

«У меня есть одна единственная фобия – я очень сильно боюсь высоты. Если я чего-то боюсь, хочу доказать, что могу перебороть страх. Мужчина должен шагать навстречу страху. Я в самолетах даже боюсь летать. Я когда в самолете лечу, мне не очень комфортно там», – сказал Резников.

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