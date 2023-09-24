Гойти Дазаев об Эдуарде Базрове: «Нужно держаться за него обеими руками и всеми зубами»

Теги вольная борьба MMA Эдуард Базров Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев заявил, что россиянин Эдуард Базров, тренер чемпиона мира по вольной борьбе 2023 года Ризабека Айтмухана, должен зарабатывать несколько миллионов тенге в месяц.

«Эдуарда Базрова я знаю уже несколько лет — очень хороший, воспитанный парень. Тренер-наставник. С сильной научной базой — и с психологией для спортсменов, которую он передает. Это о многом говорит.

Я вообще заметил, что как он начал работать, или даже с кем он начал работать — те показывают только хорошие результаты. Мирового уровня. Не говорю там, внутри Казахстана или по Азии — а вот именно мирового уровня. Можем подчеркнуть бойцов UFC, которые выступают. Ну, и разных других промоушенов — АСА, Fight Nights… И так далее.

Теперь вот и доказательство в олимпийском виде спорта — Ризабек. Это очень сильный патрон в обойме Казахстана в лице Эдуарда Базрова. Такие тренеры, я думаю, в месяц должны получать там, я не знаю, несколько миллионов тенге зарплаты. Нужно держаться за него обеими руками и всеми зубами», — заявил Дазаев.

Напомним, подопечный Эдуарда Базрова 19-летний Ризабек Айтмукан стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе.

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