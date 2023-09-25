Дастан Амангельды о бое за титул Naiza: «В самой пиковой форме нахожусь»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Дастан Амангельды (5-1) раccказал о подготовке к претендентскому поединку за титул лиги Naiza против Еламана Шертаева.

«Мой бой состоится 7 октября в Бишкеке. Вся подготовка идет по плану. В самой пиковой форме нахожусь — осталось только вес подогнать, около 7-8 кг. Это будет мой первый выездной турнир по профи, но мне не привыкать — по любителям выступал во многих странах.

Интересен ли будет поединок двух представителей Казахстана кыргызским болельщикам? Думаю, будет интересно тем, кто разбирается в ММА и следит за нашим дивизионом», — сказал Амангельды.

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