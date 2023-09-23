Еркебулан Токтар выиграл за 25 секунд

Казахстанский актер и боец ММА Еркебулан Токтар вернулся в октагон яркой победой над Константином Чередниченко.

Токтару понадобилось всего 25 секунд, чтобы финишировать российского бойца.

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