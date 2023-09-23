Теймур Жапаров одержал очередную победу в лиге OCTAGON

Один из ярчайших представителей Казахстана в наилегчайшем весе Теймур Жапаров (13-3-1) провел бой с кыргызом Султанбек Орозмамат уулу (8-11).

Бой прошел все три раунда, единогласным решением судей победу одержал Жапаров, который является претендентом на титул данной лиги.

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