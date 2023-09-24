Дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал бронзу на Азиатских играх

Дзюдоист из Казахстана Магжан Шамшадин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг на Азиатских играх-2023 в Китае.

В бою за третье место Шамшадин оказался сильнее представителя Таджикистана Мерзода Суфиева.

Для Казахстана это уже вторая медаль на Азиаде: ранее дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала серебро.

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